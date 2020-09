Pensione di vecchiaia anticipata a 61 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) La Pensione di vecchiaia anticipata è destinata ai lavoratori nel settore privato e permette di anticipare la Pensione già all’età di 60 anni per gli uomini e 56 anni per le donne. I lavoratori del pubblico impiego, possono avvalersi della Pensione di inabilità che non richiede un requisito anagrafico ma l”inabilità al lavoro deve essere valutata da una commissione apposita. Entrambe le misure fanno parte delel pensioni news del 2020. Pensione anticipata di vecchiaia Un lettore ci chiede: “Buongiorno scusate per l’orario Io mi Chiamo Andrea ho 55 anni e sono invalido con 80% Portatore di Handicap (comma 1 Art 3)Volevo sapere se posso ... Leggi su notizieora

