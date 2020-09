Nba, Miami vince con Butler. Bucks k.o. a tempo scaduto (Di giovedì 3 settembre 2020) I Miami Heat vincono 116-114 contro i Milwaukee Bucks una clamorosa gara 2, grazie a due liberi segnati da Jimmy Butler a tempo scaduto, e si portano 2-0 nella serie. La squadra di coach Erik ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_NBA : #Miami vince con #Butler. #Bucks k.o. a tempo scaduto - ilDeriu : @zona23news Miami non sarebbe male. Sul beli...i tempi della free agency nba remano contro un suo ritorno. Io dico… - gbrlfrnndzz : MIAMI? - AtankingDivisio : @Amos8125 @NicolaMelloni @oloflover Miami ha uno dei migliori coach NBA e uno dei migliori difensori possibili su G… - Laura170178 : RT @BasketItalyit: Miami non molla mai e si porta sul 2-0 su Milwaukee -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Miami

Sky Sport

La consistenza della leadership di Goran Dragic e la presenza di Bam Adebayo in area sono le chiavi di una gara 2 di semifinale di Eastern Conference in cui gli Heat hanno mantenuto costantemente il v ...Per due soli punti di scarto (104-102) ha vinto Mike D’Antoni alla guida di Houston e Danilo Gallinari, in gara 7 purtroppo non un «fattore» per Oklahoma City, esce di scena dai playoff della Nba: son ...