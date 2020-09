Lutto Claudio Bisio, la morte distrugge fan e amici (Di giovedì 3 settembre 2020) Questo articolo . Claudio Bisio è tornata sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Ultimamente alcune sue parole sono balzate agli onori della cronaca. Conduttore, comico e attore. Claudio Bisio è uno degli artisti più poliedrici del mondo dello spettacolo italiano. La sua avventura per tanti anni al timone di ‘Zelig’ è senza alcun dubbio passata alla … Leggi su youmovies

fontanabuona : Recco: lutto nel Quartiere Liceto, è mancato Claudio Fiorini - lucainge_tweet : Recco: lutto nel Quartiere Liceto, è mancato Claudio Fiorini - tigullio_tweet : Recco: lutto nel Quartiere Liceto, è mancato Claudio Fiorini - infoitcultura : Coronavirus, il lutto ancora vivo di Claudio Bisio: straziante racconto - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??ALESSANDRIA DICE ADDIO ALL'AVVOCATO CLAUDIO SIMONELLI?? Simonelli è stato anche consigliere comunale ad Alessandria.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Claudio

IVG.it

Addio a Loretta Dorigo, che per 34 anni fu magistrato. Lutto al tribunale di Milano dove la giudice era apprezzata e stimata per il suo lavoro rigoroso e anche per la sua gentilezza. Dopo essere stat ...VED. SANTORO Lo annunciano addolorati i figli Graziella, Claudio e Ugo, il genero, la nuora e gli amati nipoti. I funerali avranno luogo giovedì 3 settembre alle ore 9,30, partendo dall'Ospedale Maggi ...