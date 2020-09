Loredana Lecciso, bikini rosso su Instagram. In piscina è un incanto (Di giovedì 3 settembre 2020) Per Loredana Lecciso, quella che sta finendo è stata una stagione estiva speciale, trascorsa con Al Bano e gli affetti più cari (la coppia ha accolto presso la tenuta pugliese del cantante diversi amici, da Bocelli a Simona Ventura). Loredana Lecciso sta vivendo un momento bellissimo anche per quanto riguarda il rapporto con la figlia Jasmine, nata nel 2001 dalla sua relazione con il cantante di Cellino. La giovane ha deciso di seguire la strada della musica e ha recentemente pubblicato il suo primo singolo, il rap Ego (Loredana, da mamma orgogliosa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi spezzoni del video). La splendida 48enne – li ha compiuti lo scorso 26 agosto – ha deciso di ‘salutare’ il mese clou dell’estate pubblicando su ... Leggi su dilei

