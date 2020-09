Locatelli Juventus, Paratici propone uno scambio: la risposta di Carnevali (Di giovedì 3 settembre 2020) La Juventus punta Manuel Locatelli per ringiovanire il reparto e garantire calciatori di qualità ad Andrea Pirlo. L’ex Milan è molto seguito anche dall’Inter ma ha una valutazione di circa 40 milioni di Euro. Il d.s Fabio Paratici avrebbe in mente di inserire come contropartita il cartellino di Aaron Ramsey ma i nero.verdi accettano solo offerte cash. Juventus: occhi puntati su Locatelli Il d.s del Sassuolo, Giovanni Carnevali, tramite i microfoni Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa. Le parole: Leggi anche:Mercato Juventus, Paratici beffato: il terzino volerà in Francia Non è una trattativa facile, il nostro desiderio è che il giocatore possa rimanere al Sassuolo, di fronte a sé ha un ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : Juve, senti Locatelli: 'Un sogno essere accostato alla Juventus, Pirlo è il mio idolo' ??? - DiMarzio : #Juventus, cena con il #Sassuolo per #Locatelli - filo_78 : Leggo certi nomi di centrocampisti da far rabbrividire: si dimentica che Ronaldo non è eterno. Forse questo è l'ult… - __________fra : Con i prezzi che sparano per Chiesa, Locatelli, Zaniolo, Zapata la Juventus potrebbe benissimo mettere sul petto di… - salv12342 : Raga io tifo #Milan , #Locatelli lo conosco bene, non ci venissero a dire, (come già stanno facendo), che è un gran… -