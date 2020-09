Lazio, Inzaghi: «Vinto un trofeo, ma avremmo potuto fare di più» (Di giovedì 3 settembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato della scorsa stagione e rivolto lo sguardo all’esordio nella Serie A 2020/21: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato della scorsa stagione e rivolto lo sguardo all’esordio nella Serie A 2020/21. «Ringraziamo i tifosi che nonostante il Covid non ci hanno abbandonato. Speriamo di ripetere il cammino di questa stagione. Abbiamo Vinto un trofeo e avremmo potuto fare ancor di più. Questi ragazzi sono quattro anni e mezzo che mi danno soddisfazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

“Il nostro obiettivo per il prossimo anno deve essere quello di prendere lo scudetto che lo scorso anno ci è scappato soltanto per circostanze molto sfortunate". Arturo Diaconale, direttore della comu ...AURONZO - Due telenovelas parallele, sfiancanti per tutti, forse non erano mai capitate così contemporaneamente. Fares e Muriqi, Muriqi e Fares, siamo sempre fermi ai loro nomi. La Lazio tratta h24 ne ...