La serie Netflix sui games un po' ci azzecca, un po' no (Di giovedì 3 settembre 2020) “High Score”, che racconta la storia dei videogiochi, ha inventiva ma problemi di ritmo. Ma ai nostalgici piacerà molto Leggi su media.tio.ch

NetflixIT : I segreti scoperti a New Raccoon City sono l'inizio della fine per Jade e Billie Wesker. Il live action di Resident… - ilpost : Netflix ha reso gratuita la visione di alcuni film e serie tv - EsmahSultan : RT @TrashAmmme: Nuova serie su #netflix che racconta la vita di #Salvini - LorenzoPratesi1 : @i400calci Vista su YouTube e ora la sto rivedendo doppiata (prossimamente) su Netflix. In attesa della terza stagione. Gran bella serie. - ShowsPopular : ?? Gioca ora: Premiere (2020) 'Away' Stagione 1 Episodio 1 ~ Online Link ?? -