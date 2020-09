La pedagogista, prima fase di un percorso per monitorare se i problemi riscontrati permangono (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - L'effetto del lockdown sui bambini? "Irritabili, capricciosi, svogliati, ma più affettuosi con genitori e fratelli". È quanto emerge dai primi risultati di un'indagine regionale sulla vita di bambini e genitori durante la chiusura totale del Paese durante l'emergenza Covid-19. Il report 'Bambini e lockdown, la parola ai genitori' è stato elaborato dalla Società Italiana delle cure primarie pediatriche (Sicupp Lombardia- Marina Picca, presidente e coordinatrice scientifica del progetto per i pediatri) con la collaborazione di un gruppo di ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca e della spin off dell'Università di Milano-Bicocca 'Bambini Bicocca' I ricercatori hanno proposto due questionari online parzialmente differenziati a seconda delle età: bambini tra 1- 5 anni e dai 6 ai 10 ... Leggi su liberoquotidiano

