Italia-Bosnia, Chiellini: “Tornare dopo l’infortunio mi rende felice, sono pronto. Il valore della maglia azzurra…” (Di giovedì 3 settembre 2020) "sono molto felice, si riparte e speriamo di iniziare subito bene".Queste le parole di Giorgio Chiellini direttamente dal raduno della Nazionale Italiana a Coverciano. Il difensore centrale della Juventus è tornato a disposizione del C.t. Roberto Mancini dopo aver trascorso un annata sicuramente travagliata dal punto di vista fisico. Il classe '84 ha dunque voglia di rimettersi in gioco già da queste prime uscite, cominciando dalla gara valida per la Nations League e che domani vedrà coinvolti gli azzurri e la Bosnia Erzegovina: "Il ritorno? Sicuramente è stato un giorno molto bello per me, tra l'altro a un anno preciso di distanza dall'infortunio grave avuto la scorsa stagione. Raggiungere ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Italia-Bosnia, #Chiellini: “Tornare dopo l’infortunio mi rende felice, sono pronto. Il valore della maglia azzurra… - Mediagol : #Italia-Bosnia, Chiellini: 'Tornare dopo l'infortunio mi rende felice, sono pronto. Il valore della maglia azzurra.… - Valentina_Sprea : Domani #NationsLeague ? Italia ???? - Bosnia ed Erzegovina ???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Dopo 300 giorni di stop, gli azzurri di Mancini di nuovo in campo per Italia-Bosnia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Dopo 300 giorni di stop, gli azzurri di Mancini di nuovo in campo per Italia-Bosnia -