Inter, fatta per Kolarov e Vidal. Zanetti blinda Lautaro (Di giovedì 3 settembre 2020) Si avvicinano a grandi passi i prossimi due colpi in entrata dell'Inter , entrambi di esperienza. Sia Aleksander Kolarov che Arturo Vidal sono a un passo dal vestire la maglia nerazzurra, questione ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov - SkySport : JULIO CESAR compie 41 anni. Auguri! ? «La parata più importante? Su Messi nella semifinale di Champions 2010. Ogni… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma Contratto di un anno con opzione per il secondo… - Fabiobros : RT @SkySport: JULIO CESAR compie 41 anni. Auguri! ? «La parata più importante? Su Messi nella semifinale di Champions 2010. Ogni volta che… - escarpa__ : RT @SkySport: JULIO CESAR compie 41 anni. Auguri! ? «La parata più importante? Su Messi nella semifinale di Champions 2010. Ogni volta che… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter fatta Inter, fatta per Kolarov e Vidal. Zanetti blinda Lautaro Quotidiano.net Calciomercato Milan, Cellino: “Tonali aveva l’accordo con l’Inter, ma poi..”

Un’operazione molto impegnativa per il Diavolo, anche perchè la situazione di qualche settimana fa non lasciava di certo ben sperare. L’Inter ha infatti sondato sin da subito il giocatore, e si ...

TycSports – Messi fa dietrofront? Oggi potrebbe arrivare la decisione sul suo futuro

Sembra non avere grosse vie d’uscita Leo Messi, nel tentativo di dire addio al Barcellona dopo circa 20 anni. L’attaccante argentino, che la scorsa settimana aveva comunicato con un burofax al club ca ...

Un’operazione molto impegnativa per il Diavolo, anche perchè la situazione di qualche settimana fa non lasciava di certo ben sperare. L’Inter ha infatti sondato sin da subito il giocatore, e si ...Sembra non avere grosse vie d’uscita Leo Messi, nel tentativo di dire addio al Barcellona dopo circa 20 anni. L’attaccante argentino, che la scorsa settimana aveva comunicato con un burofax al club ca ...