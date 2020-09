Infortunio per De Vrij con la Nazionale: rientro subito a Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) Stefan De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda causa Infortunio Brutte notizie per l’Inter e per Antonio Conte dalle Nazionali. Come comunicato dalla federazione olandese, Stefan De Vrij ha lasciato il ritiro oranje a causa di un Infortunio, non meglio specificato. Il difensore lascerà ora il ritiro – salta dunque le partite contro Polonia e Italia – per fare subito rientro a Milano. Stefan de Vrij moet het trainingskamp door een blessure verlaten. Er wordt geen vervanger opgeroepen. https://t.co/vZtYft5iYQ— OnsOranje (@OnsOranje) September 3, 2020L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

