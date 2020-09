Il coronavirus non dà tregua, nessuna regione si salva: salgono contagi e ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) contagi ancora in crescita: più 1.397. Anche i decessi aumentano: più 10 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 6. Sono i nuovi dati sul coronavirus in Italia diramati dal Ministero della Salute. I casi totali da inizio pandemia salgono a 272.912 mentre i morti a 35.507. Eseguiti però meno tamponi: 92.790, circa 10mila in meno rispetto al picco record di mercoledì. La cattiva notizia è il nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120. I ricoverati in terapia intensiva con coronavirus in Italia sono dunque quasi raddoppiati nel giro di una settimana: erano 67 il 27 agosto, sono 120 oggi. Aumenta però anche il numero ... Leggi su secoloditalia

