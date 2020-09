Giallo al Loreto Mare, dimessi due ragazzi positivi al Coronavirus (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiallo a Napoli. Due giovani sarebbero stati dimessi dall’ospedale Loreto Mare dopo essere stati dichiarati positivi al Coronavirus. Secondo quanto dichiarato dai protagonisti della vicenda, dopo essersi recati nel nosocomio napoletano a seguito di un malore, i medici gli hanno effettuato il tampone che è risultato positivo per entrambi. Il caso è tutto da chiarire visto che per il momento non arrivano conferme dalla redazione sanitaria dell’ospedale. Intanto in un VIDEO, girato all’esterno del nosocomio, che sta facendo il giro del web, la testimonianza dei ragazzi che raccontano quanto accaduto. IL VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ANCONA - Maxi tamponamento sotto la galleria del Montagnolo direzione Baraccola con la dinamica ancora da mettere a fuoco. Dai primi elementi acquisiti sembra che un Tir abbia tamponato in rapida succ ...

Un milione di euro, ma il restauro della chiesa di Loreto Aprutino non parte

I soldi ci sono, poco più di un milione di euro. L’urgenza anche c’è, trattandosi di un «monumento nazionale». Ma i lavori di ripristino della chiesa di Santa Maria in Piano di Loreto Aprutino (Pescar ...

