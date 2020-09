Gamescom pianifica il ritorno a un evento fisico per l'edizione del prossimo anno (Di giovedì 3 settembre 2020) La Gamescom ha in programma di tornare a essere un evento fisico a Colonia nel 2021.L'enorme show dell'anno scorso ha coinvolto 373.000 persone nel centro congressi di Colonia, qualcosa di impossibile quest'anno a causa della pandemia di Coronavirus.L'evento fisico del 2020 è stato cancellato e sostituito da una varietà di annunci online guidati dallo show Opening Night Live di Geoff Keighley. Due milioni di persone si sono sintonizzate per guardarlo dalla comodità della propria casa.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Gamescom pianifica Gamescom 2020: da DiRT 5 a Intellivision Amico, la line-up di Koch Media e Deep Silver Everyeye Videogiochi Bandai Namco: pieno di premi e trailer dalla Gamescom

Little Nightmares II, l’avventura vincitrice del premio come Best Switch Game ai Gamescom awards, si è mostrata con un nuovo trailer che ha svelato trappole ancora più pericolose e mostri davvero grot ...

Lemnis Gate arriva a inizio 2021, nuovi dettagli dalla Gamescom

Un gioco a cui abbiamo dato una prima occhiata durante un recente evento stampa è Lemnis Gate, un'altra aggiunta alla nuova etichetta editoriale di Frontier. È in fase di sviluppo in Ratloop Games, ma ...

Little Nightmares II, l’avventura vincitrice del premio come Best Switch Game ai Gamescom awards, si è mostrata con un nuovo trailer che ha svelato trappole ancora più pericolose e mostri davvero grot ...Un gioco a cui abbiamo dato una prima occhiata durante un recente evento stampa è Lemnis Gate, un'altra aggiunta alla nuova etichetta editoriale di Frontier. È in fase di sviluppo in Ratloop Games, ma ...