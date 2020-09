Ex Ilva, operaio in Cigs scrive a Conte: “Ho il cancro, ridatemi il lavoro” (Di giovedì 3 settembre 2020) L’uomo, padre di un bimbo di 3 anni, lancia un appello al presidente del Consiglio, spiegando la difficile situazione che sta attraversando: «Non voglio denaro, ridatemi la dignità del mio lavoro» Leggi su ilsecoloxix

«Carissimo presidente, ho il cancro e sto spendendo tanti soldi per le cure. Non voglio denaro, ma ridatemi la dignità del mio lavoro». È, in sintesi, l'appello rivolto da un lavoratore dello stabilim ...

Ex Ilva, operaio in Cigs scrive a Conte: “Ho il cancro, ridatemi il lavoro”

L’uomo, padre di un bimbo di 3 anni, lancia un appello al presidente del Consiglio, spiegando la difficile situazione che sta attraversando: «Non voglio denaro, ridatemi la dignità del mio lavoro» «Ca ...

