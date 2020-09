Elezioni regionali, Storace: Zingaretti ormai fuori di testa per la paura (Di giovedì 3 settembre 2020) Si avvicinano le Elezioni regionali e la paura fa novanta: Nicola Zingaretti rischia grosso. "Quando vuoi bruciare ogni tappa alla fine ti scotti ed è il rischio che corre" il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio, scrive Francesco Storace sul sito 7Colli. Zinga "finirà incenerito dai suoi compagni e dalla presunzione di essere il più bravo di tutti. Finora gli era andata bene. Alle provinciali di Roma come alla regione Lazio, alle primarie del Pd e persino col coronavirus", continua il vicedirettore de Il Tempo. Zingaretti sembra vittima di un sortilegio. "Poi di lui si è impossessato quello speciale esorcismo che prende quelli che pensano che tutto sia facile. Che la sconfitta riguardi sempre gli altri. Si montano la ... Leggi su iltempo

Mov5Stelle : Il 20 e il 21 settembre, dai la tua disponibilità per essere rappresentante di lista del @Mov5Stelle alle elezioni… - FidanzaCarlo : Per la serie 'Non succede ma se succede' i sondaggi nelle #Marche e in #Toscana danno il #PD in caduta libera, l'es… - sentonyiwobi : ??Buonasera Amici! Finalmente riprendono i miei impegni politici sul territorio per la campagna elettorale delle… - TheItalianTimes : La regione #Toscana sempre meno fortino della sinistra #ElezioniRegionali - dianthags : RT @Gladys82012839: Se dopo i disastri leghisti quotidiani (ora c'è il leghista che strepitava per Bibiano fermato per materiale pedopornog… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali 2020, gli ultimi sondaggi sui principali candidati Fanpage.it DE MAGISTRIS A RADIO CRC: “GALLERIA UMBERTO, UNA BRUTTA PAGINA”

Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto a Radio CRC nel programma Barba&Capelli condotto da Corrado Gabriele. “A me spiace che non si riesca a dare una svolta alla Galleria Umberto. Si è ...

C’è davvero un’emergenza migranti a Lampedusa?

“C’è un’emergenza immigrazione a Lampedusa, ma non c’è un’emergenza immigrazione in Italia”. Il sindaco della piccola isola siciliana, Salvatore Martello, è seduto alla sua scrivania al secondo piano ...

Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto a Radio CRC nel programma Barba&Capelli condotto da Corrado Gabriele. “A me spiace che non si riesca a dare una svolta alla Galleria Umberto. Si è ...“C’è un’emergenza immigrazione a Lampedusa, ma non c’è un’emergenza immigrazione in Italia”. Il sindaco della piccola isola siciliana, Salvatore Martello, è seduto alla sua scrivania al secondo piano ...