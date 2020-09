Dzeko: 'Mio addio alla Roma? Ogni anno se ne parla' (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 03 SET - "Ogni anno si parla di un mio addio alla Roma. Non è questo il momento per parlare di mercato, mi concentro sulla Nazionale e poi si vedrà". Così Edin Dzeko, centravanti della Bosnia e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

AnsaRomaLazio : Dzeko: 'Mio addio alla Roma? Ogni anno se ne parla'. Bosniaco: 'Io con CR7? Non è il momento per parlare di mercato… - Calciopuntgoal : DZEKO: “MIO ADDIO ALLA ROMA?OGNI ANNO SE NE PARLA” - SergVessicchio : DZEKO: “MIO ADDIO ALLA ROMA?OGNI ANNO SE NE PARLA” - Ansa_Piemonte : Dzeko: 'Mio addio alla Roma? Ogni anno se ne parla'. Bosniaco: 'Io con CR7? Non è il momento per parlare di mercato… - ScMotorieSelmi : Dzeko: 'Mio addio alla Roma? Ogni anno se ne parla' -