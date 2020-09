Dipingere le pale eoliche di nero per salvare gli uccelli (Di giovedì 3 settembre 2020) Ogni anno si stima che solo sul territorio statunitense muoiano da 140.000 a 500.000 uccelli a causa dell'impatto con le pale eoliche . Il dato, fornito US Fish and Wildlife, è esemplificativo di un ... Leggi su quotidiano

Secondo alcuni studi norvegesi verniciare di nero una pala su tre di ogni aerogeneratore e altre soluzioni sono misure efficaci per mitigare i possibili effetti negativi dell’energia eolica sull’avifa ...

Come ridurre le uccisioni di uccelli

Oltre alla questione paesaggistica, la collisione di uccelli con le pale rotanti è uno dei principali impatti negativi dei parchi eolici sull’ambiente. Gli incidenti avvengono soprattuto con i rapaci.

