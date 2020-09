Dan e Ryan Friedkin: «Vogliamo vincere ma serve pazienza. Gestiremo il club con professionalità» (Di giovedì 3 settembre 2020) Dan e Ryan Friedkin hanno rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Roma: queste le parole dei nuovi proprietari giallorossi Dan e Ryan Friedkin hanno rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della Roma. Queste le loro parole. Sono passate poco più di due settimane da quando The Friedkin Group è diventato il nuovo proprietario del club. Che sensazioni avete provato dopo la firma sull’ultimo documento che ha sancito l’acquisizione definitiva della Società? Dan Friedkin: «È stato un momento meraviglioso, di cui siamo onorati: eravamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma. Lo abbiamo vissuto anche come un momento di grande serietà, perché abbiamo una ... Leggi su calcionews24

