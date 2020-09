Covid, molecola naturale lo uccide. Cnr: «Bloccata proteina chiave». La quercetina abbonda nei capperi (Di giovedì 3 settembre 2020) La quercetina - un composto di origine naturale - funziona da inibitore specifico del coronavirus Sars-CoV-2. La sostanza mostra infatti un'azione destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Italia : Una molecola naturale è capace di inibire il Covid, dice uno studio - ildenaro_it : #Cnr, #nuovo #studio sulla #quercetina: #molecola #naturale contro il #Covid - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: Una molecola naturale è capace di inibire il Covid, dice uno studio - zazoomblog : Cnr nuovo studio sulla quercetina: molecola naturale contro il Covid - #nuovo #studio #sulla #quercetina: - Lorenzo30104817 : RT @SmartgreenPost: Uno studio del #CNR ha scoperto che la quercetina di cui sono ricchi i capperi funge da inibitore specifico per il viru… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid molecola

In attesa dei vaccini – sempre che la comprovata possibilità di reinfettarsi li renda effettivamente efficienti – una speranza anti-Covid arriva dalla medicina, per di più attraverso un composto compl ...Uno studio internazionale cui partecipa l’Istituto di nanotecnologia del Cnr ha scoperto che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid-19, mostrando un effetto des ...