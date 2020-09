Andrea Delogu non si sente bene e crolla in diretta: il dolce gesto di Marcello Masi (Di giovedì 3 settembre 2020) “Insieme nella buona e nella stanca sorte“, scrive così Marcello Masi su Instagram in riferimento alla sua spalla a La Vita in diretta Estate, l’amatissima conduttrice Rai Andrea Delogu. Così infatti, il conduttore non ha lasciato da sola la Delogu che, molto stanca, è crollata nel pieno della diretta. Andrea Delogu poco in forma, crolla in diretta Complice forse una forte stanchezza o qualche piccola linea di febbre, una condizioni di salute non proprio al top per Andrea Delogu che l’ha tradita nel piendo della diretta di ieri pomeriggio. Proprio così infatti, l’amata ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Andrea Delogu si sente male a Vita in Diretta il gesto di Marcello Masi commuove il web - #Andrea #Delogu #sente… - saintone79 : RT @see_lallero: Marcello Masi ad Andrea Delogu: 'Continueremo a lavorare insieme?' lei risponde: 'Potrebbe anche essere, ve lo faremo sape… - see_lallero : Marcello Masi ad Andrea Delogu: 'Continueremo a lavorare insieme?' lei risponde: 'Potrebbe anche essere, ve lo fare… - uboldi_laura : RT @turismoER: #DeloguRacconta, ogni giovedì su #inEmiliaRomagna Sesta tappa per la video rubrica di Andrea Delogu che oggi ci porta a Parm… - turismoER : #DeloguRacconta, ogni giovedì su #inEmiliaRomagna Sesta tappa per la video rubrica di Andrea Delogu che oggi ci por… -