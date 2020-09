Uomini e Donne, Nicola Vivarelli addio a Gemma ha scelto una nuova dama: chi è? (Di mercoledì 2 settembre 2020) I primi rumors che stanno circolando in rete su quello che è accaduto durante le registrazioni di Uomini e Donne la cui messa in onda è prevista per il 7 Settembre sono decisamente molto interessanti. I due troni quello classico e quello over sono stati assemblati, i tronisti scelti anche se ad interessare sono soprattutto i cavalieri e le dame puntuali e pronti all’appuntamento con l’amore. E’ tornata in studio Gemma Galgani che ha annunciato d’essersi sottoposta ad un lifting, ma è tornato anche Nicola Vivarelli il giovane e bel ufficiale che ha corteggiato la dama prima della chiusura del programma e che durante l’estate ha più volte dichiarato d’averla cercata ma senza successo. Sembra che i due in studio abbiano ... Leggi su quotidianpost

