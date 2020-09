Unforgettable, Christian Madura riparte con un doppio ruolo (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ stato uno dei primi ristoranti a dire “ci fermiamo”, quando il covid-19 non aveva ancora stravolto gli scenari della ristorazione e sarà uno di quelli che ripartirà un po’ più tardi rispetto ad altri, il 01 Settembre, con un nuovo assetto societario e l’acquisizione da parte dello chef Christian Mandura, di un pacchetto di quote che lo fanno entrare a pieno titolo nella società di gestione. “Questo stop forzato lo abbiamo subito come tutti, ma abbiamo cercato di investirlo in consapevolezza ed analisi” – afferma Christian Mandura, chef, direttore e da oggi socio di Unforgettable – “abbiamo guardato a tutto il lavoro svolto nei nostri primi 11 mesi di attività, agli obbiettivi raggiunti e a quelli mancati. Lo abbiamo fatto come sempre ... Leggi su ildenaro

