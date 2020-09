TXT e-solutions acquista altre azioni proprie (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – TXT e-solutions, dal 3 al 14 agosto 2020 inclusi, ha comunicato di aver acquistato 5850 azioni proprie per un corrispettivo pari a 45.889,05 euro, nell’ambito del programma di buy-back approvato dall’Assemblea degli azionisti in data 18 giugno 2020. Al 14 agosto, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 1.269.633 azioni proprie pari al 9,7617% del capitale sociale. A Milano, piccolo spunto rialzista per TXT e-solutions, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,78%. Leggi su quifinanza

TXT e-solutions: utile netto +25,7% a 2,7 mln nel primo semestre

Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Enrico Magni, ha approvato i risultati di gestione al 30 giugno 2020. Ricavi € 32,1 milioni (+18,9%), di cui € 4,4 milioni da softwa ...

