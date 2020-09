Test sierologici per i prof supplenti, “servirà una fase due della campagna di screening per i precari” (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ ancora caos sui Test sierologici somministrati ai docenti e non. Mentre i maestri e i professori di ruolo che hanno deciso volontariamente di farlo si stanno rivolgendo ai medici di base o alle Asl qualora i dottori non siano disponibili, gli insegnanti che saranno nominati nei prossimi giorni come supplenti si chiedono se potranno anche loro sottoporsi gratuitamente all’esame. Il ministero della Salute ha previsto di terminare la fase di screening entro una settimana dalla ripresa dell’attività didattica ovvero il 7 settembre. Entro quella data gli insegnanti supplenti che quest’anno sfioreranno le 250mila unità, non saranno ancora nominati. A questo punto si pone il problema di quando e come potranno eseguire ... Leggi su ilfattoquotidiano

nzingaretti : Ho firmato l’ordinanza per trovare medici, infermieri e assistenti sanitari per scuole e servizi educativi nel Lazi… - CottarelliCPI : Cari insegnanti, fate un lavoro essenziale, siete poco pagati e poco aiutati. Grazie per quello che fate. Ma oggi i… - ItaliaViva : .@matteorenzi a Carrara: 'Per la scuola test sierologici, non banchi a rotelle' - ParmaDaily : Università di Parma: dal 7 settembre test sierologici gratuiti per studenti e personale - TheRenry : RT @fattoquotidiano: Test sierologici per i prof supplenti, “servirà una fase due della campagna di screening per i precari” -