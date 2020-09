Speranza: "Ragazzi aiutateci, i vostri nonni col virus pagherebbero il prezzo più alto" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il ministro della Salute durante l'informativa in Senato annuncia che chiederà ai paesi europei la reciprocità nei controlli e assicura: "Tutte le scuole riapriranno a settembre, non lasceremo soli i presidi, la ripartenza in sicurezza è la nostra priorità assoluta" Leggi su repubblica

