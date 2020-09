Smart working: l’«esodo» dagli uffici colpisce trasporti, mense e pulizie (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ancora oggi a 3,5 milioni di lavoratori operano da casa. E il rientro di settembre, pur con la riapertura delle scuole, lascerà ancora fermi alcuni settori anche nelle prossime settimane. Si tratta dei lavoratori che operano nell’indotto degli uffici che sono stati svuotati dallo Smart working a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19: trasporti locali, mense aziendali, manutentori, addetti alle pulizie, magazzinieri. Leggi anche › Smart working: i dipendenti italiani sono i più confusi d’Europa › L’idea della fine dello ... Leggi su iodonna

