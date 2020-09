Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19. Il presidente del Monza si è sottoposto ad un tampone, programmato dopo una vacanza in Sardegna. Arrivano parole rassicuranti da parte del medico dell’ex Premier: “E’ asintomatico e sta in isolamento in casa come da disposizioni regionali”. Foto: Sito Monza. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

