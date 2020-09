Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Notizia di questi momenti quella rilanciata in esclusiva dall’AdnKronos: anche Silvio Berlusconi, sottopostosi al tampone per il Coronavirus, è risultato essere positivo. A confermare la notizia all’agenzia stampa in questi momenti è stato Alberto Zangrillo, il dottore del leader di Forza Italia nonché primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto filtrato in questi momenti – le notizie sono labilissime – il politico e imprenditore italiano Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19 ma senza la manifestazione di sintomi, risultando dunque asintomatico. Berlusconi si troverebbe ora presso la sua dimora in isolamento ... Leggi su thesocialpost

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Quot_Molise : Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 | - lorepregliasco : RT @matteorenzi: Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus -