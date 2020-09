Scuola, partiti i corsi di recupero per 2.500 «Bene il primo test, ma c’è ancora da fare» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le lezioni sono cominciate in diversi istituti come Natta, Secco Suardo e Manzù. Al Lussana si è optato però per la didattica a distanza Leggi su ecodibergamo

istsupsan : #Scuola????partiti primi 2 corsi #FAD per il personale scolastico e i professionisti sanitari per: ?monitorare e gest… - ItaliaViva : PARTITI! È ufficiamente iniziata la nostra scuola di formazione per under 30 e tutti i ragazzi e gli ospiti hanno… - infoitinterno : Si torna a scuola: partiti i corsi di recupero online, il 14 settembre il rientro in aula. La decisione sull'uso de… - Kirara_82 : RT @istsupsan: #Scuola????partiti primi 2 corsi #FAD per il personale scolastico e i professionisti sanitari per: ?monitorare e gestire i cas… - fuk1furiosa : RT @Roberto64377448: La furbizia e la scaltrezza di questo uomo è solo da elogiare...il suo silenzio è tutto un programma per uscirne inden… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola partiti Scuola, partiti in Toscana i corsi di recupero: il 70 per cento dei ragazzi in classe La Nazione Coronavirus, Ats invia alle scuole i suggerimenti operativi per la riapertura

Diffuso martedì 1° settembre il «Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021». Viene diffuso oggi, martedì 1 sette ...

"Per i nostri figli niente scuola, ora denunciamo la Azzolina"

L’italia si sta avviando alla riapertura delle scuole in tutte le Regioni cercando di regolarizzare ogni procedura anticovid. Ma l’inclusione degli alunni disabili sembra essere una tematica ancora no ...

Diffuso martedì 1° settembre il «Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021». Viene diffuso oggi, martedì 1 sette ...L’italia si sta avviando alla riapertura delle scuole in tutte le Regioni cercando di regolarizzare ogni procedura anticovid. Ma l’inclusione degli alunni disabili sembra essere una tematica ancora no ...