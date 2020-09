Samsung svela la versione di Galaxy Watch 3 con cassa in titanio da 45 mm (Di mercoledì 2 settembre 2020) Samsung svela lo smartWatch Samsung Galaxy Watch 3 Titan con cassa in titanio da 45 mm e certificazione MIL-STD-810G L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

infoitscienza : Samsung svela le nuove ed innovative memorie RAM per mobile - Bluermes : Samsung, un trailer svela il Galaxy Book Flex 5G - gigibeltrame : Samsung, un trailer svela il Galaxy Book Flex 5G #digilosofia - Lauralink2me : Samsung svela il prezzo di Galaxy Z Fold2 5G: Lo store ufficiale di Samsung nel Regno Unito svela in anticipo il pr… - gigibeltrame : Samsung svela il prezzo di Galaxy Z Fold2 5G #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung svela

Everyeye Tech

In arrivo la terza generazione dello smartphone pieghevole con un nuovo design, più potenza e la flessibilità del display da 7,6 pollici Il Samsung Galaxy Z Fold 2 uscirà in Italia il prossimo 18 sett ...Come abbiamo visto Samsung è scatenata oggi: nel corso della versione virtuale di IFA 2020 ha presentato tre dispositivi dedicati al mondo mobile - per la precisione uno smartphone, il Galaxy A42 5G, ...