Pomezia, scontro tra auto e scooter: centauro finisce in ospedale (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) scontro pochi minuti fa a Pomezia sulla Via del Mare in direzione Torvaianica. Il sinistro si è verificato all'altezza della Asl ed ha coinvolto un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia. Incidente sulla Via del Mare a Pomezia Le condizioni del centauro, stando a quanto si apprende, non desterebbero preoccupazione. Ad ogni modo nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche una terza vettura (colpita in un secondo momento, ndr), elemento sul quale stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale di Pomezia tutt'ora presenti sul posto. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica ...

