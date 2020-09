NVIDIA GeForce RTX serie 3000: le scorte di GPU scarseggeranno fino al 2021? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le nuove GPU di casa NVIDIA sono state presentate nella giornata di ieri assieme alla loro data di uscita e prezzo. Tuttavia, secondo un report di Anthony Garreffa, giornalista presso Tweak Town, le unità delle tre GPU potrebbero scarseggiare fino a fine anno e oltre.Il motivo fornito dalle fonti di Garreffa è che NVIDIA non è sicura della resa massima della produzione del processo di Samsung e considerando il chiaro vantaggio in termini di prestazioni che hanno praticamente su tutto, vogliono volontariamente ridurre il numero di unità prodotte fino a quando Samsung potrà massimizzare la produzione. Questa è una decisione aziendale molto sensata, ma alla fine potrebbe finire per aumentare i prezzi per la serie RTX 30 poiché le persone che preordinano la ... Leggi su eurogamer

