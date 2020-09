Monica Cirinnà: per il Campidoglio andare oltre i partiti. Pronta per le primarie (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Amo la mia città, sono stata consigliera comunale per vent'anni. Sto valutando se partecipare alle primarie, che auspico si tengano. Sosterrò chiunque le vincerà. Le primarie servono a dare vita a una coalizione larga che vada oltre i partiti, aperta alle esperienze civiche: si deve sempre passare per il consenso. Vale per Monica, Zevi, Caudo».Monica Cirinnà non si nasconde: dopo cinque mandati da consigliera comunale, dopo l'elezione al Senato, è uno dei nomi della rosa Pd per la candidatura a sindaco. Una candidatura ben vista dal mondo LGBT ma quasi certamente avversata dalle «comitive» di tipo confessionale. «La questione non è la sfida cattolici contro laici. Penso di poter rappresentare un'area trasversale, ... Leggi su iltempo

