Migranti | Sea watch4 verso Palermo | poi trasbordo su nave quarantena ' Allegra' **

Palermo, 2 set. (Adnkronos) - Si avvicina al porto di Palermo la nave Sea Watch 4, con a bordo 353 migranti in attesa del trasbordo, in mare, sulla nave quarantena GNV "Allegra". A bordo della 'Allegra' ci sono già un centinaio di migranti arrivati in pullman da Porto Empedocle.

