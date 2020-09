Migranti, Lampedusa al collasso: Musumeci da Conte e Lega in piazza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Migranti, Musumeci oggi da Conte: “Condizioni disumane dell’hotspot di Lampedusa”. Lega in piazza davanti a Palazzo Chigi: “Stop invasione” “Ecco le condizioni dell’hotspot di Lampedusa accertate dalla nostra task force. Semplicemente disumane”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sulla sua pagina Facebook, postando un video girato nel corso dei controlli della task-force predisposta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

“C’è un’emergenza immigrazione a Lampedusa, ma non c’è un’emergenza immigrazione in Italia”. Il sindaco della piccola isola siciliana, Salvatore Martello, è seduto alla sua scrivania al secondo piano ...Il sindaco dell'isola ha incontrato i giornalisti di fronte a Palazzo Chigi: "Al premier chiederemo conto di ricadute emergenza covid" Giornata romana per il sindaco di Lampedusa, Totò Martello a spas ...