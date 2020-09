Maurizio Macaluso presenta “La pecora nera” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giovedì 3 settembre alle 18.30, presso il lido balneare di Marausa, si terrà l’incontro con lo scrittore Maurizio Macaluso, autore de “La pecora nera”, ottavo appuntamento della rassegna letteraria “Le nostre storie” promossa dall’associazione Misiliscemi. Converserà con l’autore la giornalista Ornella Fulco. IL LIBRO Virginio La Porta è un anonimo professore di matematica. Figlio di... L'articolo Maurizio Macaluso presenta “La pecora nera” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

