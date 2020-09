Mauritius, aggiornamenti sul relitto MV Wakashio (Di mercoledì 2 settembre 2020) La marea nera di Mauritius è una minaccia a lungo termine per i coralli e le mangrovie. Esimi professionisti esperti giapponesi inviati sul posto a Mauritius, hanno esaminato scrupolosamente, una dozzina di aree sottomarine 800 metri a nord-ovest del relitto della portarinfuse MV Wakashio. Una bomba ad orologeria l’hanno drasticamente definita, infatti i coralli di Mauritius non sono stati solo loro direttamente danneggiati dalla fuoriuscita di petrolio provocata dall’affondamento della nave portarinfuse MV Wakashio, ma sono minacciati a lungo termine, anche l’ecosistema delle mangrovie. (Le mangrovie sono una formazione vegetale, costituita da piante prevalentemente legnose, che si sviluppano sui litorali bassi delle coste marine tropicali, in particolare ... Leggi su sbircialanotizia

