La lobby Lgbt avanza negli Usa: giù la statua di Cristoforo Colombo, al suo posto un trans (Di mercoledì 2 settembre 2020) Povero Cristoforo Colombo, buttato giù dal piedistallo, incolpevole, vittima collaterale della battaglia degli Lgbt che ormai, negli Usa, dilaga al fianco di quella dei “Black lives matter” travolgendo anche figure storicamente fondamentali e che nulla avevano a che fare con le discriminazioni sessuali o razziali. Povero Cristoforo Colombo, giudicato “una figura da non celebrare” dai 166mila firmatari dell’appello in favore di una statua dedicata alla trans Marsha P. Johnson, defunta leader del movimento per i diritti Lgbt negli Stati Uniti, tra i fondatori del Gay Liberation Front e dell’organizzazione per gay, trans e persone gender. Una petizione per ... Leggi su secoloditalia

DelCesidio : @barillagroup No a chi sostiene la lobby LGBT - leotato56 : ARMINE (GUCCI): IL RE È NUDO: È BRUTTA DA FARE RIBREZZO! PUNTO E BASTA! QUESTO È SOLO L'ULTIMO TENTATIVO DELLA LOBB… - Leryn23212354 : @chickenwingsboy @Anna35110481 non fingiamo che anche nei circoli LGBT non ci siano lobby che guadagnano, anche con… - AR1829881905 : @notonlymylabel Sei pieno di pregiudizi ideologici io non ho detto che le persone LGBT sono sbagliate però la lobby… - qristianon : @AdryWebber questa ferragna è una schiavetta del sistema... sarà stata pagata profumatamente da qualche lobby lgbt. -

Ultime Notizie dalla rete : lobby Lgbt “Matrix è un’allegoria trans”: l’assist di Wachowski alle lobby Lgbt Il Primato Nazionale Candidata leghista in Trentino Alto Adige: ‘I matrimoni gay servono per estinguere la razza umana’

A denunciare il fatto, avvenuto nella città di Lavis, in Trentino Alto Adige, è Marco Consoli, il candidato del Patt di Lavis. Consoli, dal suo profilo Facebook, racconta dell’odio omofobo della candi ...

Dall’alt right all’alt christianity?

La mutazione della nuova destra tra populismo, sovranismo e confessionalismo. Un’inquietante legione di meme si aggira su internet. È emersa dal frullato della nuova destra populista, aggiornata ai te ...

A denunciare il fatto, avvenuto nella città di Lavis, in Trentino Alto Adige, è Marco Consoli, il candidato del Patt di Lavis. Consoli, dal suo profilo Facebook, racconta dell’odio omofobo della candi ...La mutazione della nuova destra tra populismo, sovranismo e confessionalismo. Un’inquietante legione di meme si aggira su internet. È emersa dal frullato della nuova destra populista, aggiornata ai te ...