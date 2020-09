Juve, Arhur si presenta in grande stile: “Voglio la Champions. Privilegio giocare con Ronaldo”. E su Suarez… (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arthur Melo, centrocampista arrivato dal Barcellona, si è presentato oggi ai tifosi della Juve. Importanti dichiarazioni e tanti temi trattati: “Giorno importante per me e la mia famiglia. Ringrazio la Juventus, la dirigenza, per avermi accolto. Si tratta di un Privilegio unico, potrò giocare con Cristiano Ronaldo, un fuoriclasse. Si realizza un sogno potendo giocare con lui. Ringrazio il Barcellona, mi ha dato grande affetto, mi ha fatto giocare in Europa. Ma dall’inizio delle trattative sono stato gestito benissimo dalla Juve all’interno di un progetto molto ambizioso, sarà un grande slancio per la mia carriera. So che la Juve ha investito tanto su di me, ... Leggi su calcioweb.eu

