In volo sopra l’aeroporto di Los Angeles con un zaino a razzo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Domenica scorsa, a Los Angeles, è stato avvistato un ragazzo volare con un zaino a razzo a circa 3000 metri dall’aeroporto internazionale di LA. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e l’Fbi stanno indagando. È successo a Los Angeles durante il fine settimana quando un aereo ha avvistato un ragazzo che volava con … L'articolo In volo sopra l’aeroporto di Los Angeles con un zaino a razzo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

