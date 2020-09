In classe solo con le mascherine usa e getta: gli esperti del Cts bocciano quelle di stoffa a scuola (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)Dopo giorni di tira e molla sulle misure da adottare per il ritorno a scuola, e l’annosa questione delle mascherine, ora il Comitato tecnico scientifico ha deciso: no a quelle di stoffa, e sì a quelle chirurgiche. Per la comunità scientifica quelle usa e getta sono più sicure. E allora dal 14 settembre non vedremo negli istituti dispositivi di protezione personalizzati e stravaganti. Le mascherine saranno messe a disposizione gratuitamente. Il commissario speciale per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri – scrive La Repubblica – fornirà 11 milioni di dispositivi di protezione agli istituti italiani con misure e taglie differenti a seconda ... Leggi su open.online

