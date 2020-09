Il Piemonte chiede la riapertura dell’Allianz Stadium (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Regione Piemonte chiede di autorizzare l’apertura dell’Allianz Stadium a Torino. Lo stadio della Juventus – riporta l’ANSA – ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi ad assistere agli eventi dal vivo. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del Comitato Tecnico-Scientifico. … L'articolo Il Piemonte chiede la riapertura dell’Allianz Stadium è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

capuanogio : La Regione #Piemonte chiede al CTS che sia riaperto l’Allianz Stadium già per #JuveSamp di fine settembre. Il piano… - SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, Regione chiede di riaprire stadio della Juventus - rtl1025 : ?? La Regione #Piemonte chiede di autorizzare l'apertura dell'#AllianzStadium, lo stadio della #Juventus che ha pred… - Stefano18978 : RT @capuanogio: La Regione #Piemonte chiede al CTS che sia riaperto l’Allianz Stadium già per #JuveSamp di fine settembre. Il piano di sicu… - JuventusJay : RT @capuanogio: La Regione #Piemonte chiede al CTS che sia riaperto l’Allianz Stadium già per #JuveSamp di fine settembre. Il piano di sicu… -