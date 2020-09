Graduatorie supplenze, i sindacati inviano una diffida alla Azzolina: “Errori macroscopici”. Ministero: “Ingiusto parlare di caos” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuova battaglia tra i sindacati confederali e la ministra Lucia Azzolina. Questa volta oggetto della contesa sono il numero delle irregolarità che si stanno riscontrando nella compilazione delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), in corso di pubblicazione da parte degli uffici scolastici. Una situazione che ha portato la Flc Cgil, la Cisl Scuola, la Uil Scuola, lo Snals e la Gilda a inviare all’inquilina di viale Trastevere un atto di messa in mora e diffida firmato da cinque avvocati. I legali, per conto dei segretari generali, hanno intimato alla ministra “immediati e tempestivi provvedimenti volti ad integrare l’ordinanza ministeriale 60 dello scorso 10 luglio con la previsione di uno strumento di reclamo stragiudiziale che permetta in un ... Leggi su ilfattoquotidiano

