Francia, al via il processo per l'attentato del 2015 a Charlie Hebdo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Con rigide misure di sicurezza, inizia oggi in Francia il processo per gli attentati del gennaio 2015 alla redazione di Charlie Hebdo , a Montrouge e al supermercato Hypercacher. Gli imputati sono 14, ... Leggi su tgcom24.mediaset

HnnIbl1 : @MediasetTgcom24 Béh ... béh... béh ... anche in Francia la Magistratura se la prende comoda... cinque anni solo p… - RealPietrolino : RT @MediasetTgcom24: Francia, al via il processo per l'attentato del 2015 a Charlie Hebdo #CharlieHebdo - StreetNews24 : Sul banco degli imputati 14 persone, accusate di aver aiutato i responsabili degli attacchi del 2015 Parigi. Il set… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Francia, al via il processo per attentato a #CharlieHebdo - monjan0713 : RT @gponedotcom: Le Mans, come Misano, per 10.000 spettatori: Ezpeleta conferma: Il boss della Dorna attende il via libera dall'organizzato… -