Estremisti addestrati in Ucraina in territorio bielorusso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Circa 200 Estremisti, addestrati in Ucraina, sono attualmente in territorio bielorusso, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo bielorusso Vladimir Makei. Il diplomatico di punta si riferiva al “Tridente di Stepan Bandera“, il “Corpo Nazionale“, il “Settore destro” come orchestratori dei disordini. David Zhvania … Leggi su periodicodaily

Mosca risponderà "con fermezza" ai tentativi di strappare la Bielorussia alla Russia e dunque perturbare il buon funzionamento dello Stato dell'Unione (ovvero il trattato che regola il processo d'inte ...

