Elezioni regionali, Stella, Forza Italia,: 'Serve più sanità privata' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Elezioni regionali, Fattori: 'La sanità in Toscana sia completamente pubblica' 2 settembre 2020 Elezioni regionali, Melio: 'Vinciamo per mantenere il modello toscano e diventare nuovo laboratorio ... Leggi su firenzetoday

Mov5Stelle : Il 20 e il 21 settembre, dai la tua disponibilità per essere rappresentante di lista del @Mov5Stelle alle elezioni… - FidanzaCarlo : Per la serie 'Non succede ma se succede' i sondaggi nelle #Marche e in #Toscana danno il #PD in caduta libera, l'es… - sentonyiwobi : ??Buonasera Amici! Finalmente riprendono i miei impegni politici sul territorio per la campagna elettorale delle… - AnnaritaNinni : RT @M49liberorso: Il bosco ha deciso di sostenere la candidatura di @iacopo_melio alle elezioni regionali in Toscana, Iacopo merita di pot… - 13mari81 : RT @perchetendenza: 'Luca Cavazza': Perché il candidato della Lega alle ultime elezioni regionali dell'Emilia Romagna con Lucia Borgonzoni… -