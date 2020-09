Eleonora Daniele torna in tv ma non potrà portare Carlotta in camerino (Foto) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Eleonora Daniele si prepara per il ritorno in tv ma senza Carlotta, la figlia dovrà restare a casa, non potrà andare in camerino con la sua mamma (Foto). Storie Italiane sta per tornare, mancano pochi giorni, il 7 settembre si ricomincia e sarà tutto nuovo per Eleonora Daniele. Tra le pagine di Di Più Tv la conduttrice ha spiegato perché non potrà portare sua figlia negli studi televisivi e perché ha dovuto cedere alla tata. Avrebbe voluto sua mamma accanto ma sapeva già che non sarebbe stato possibile, la sua famiglia vive a Padova. La sua fortuna è che gli studi Rai sono distanti solo pochi minuti da casa sua, può quindi ben organizzarsi con la sua piccolina che ... Leggi su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : Eleonora Daniele torna in tv ma non potrà portare Carlotta in camerino (Foto) in bocca al lupo !! @eleonoradaniele - sciantokescia : RT @rosatoeu: ?@RaiUno? presentato il Daytime, tutti i volti del nuovo palinsesto: da Alberto Matano a Eleonora Daniele. - davidedesario : Un super @marcocastoro1 su #leggo---> Rai1 presentato il Daytime, tutti i volti del nuovo palinsesto: da Alberto Ma… - gossipblogit : Eleonora Daniele: 'Ecco come mi organizzerò tra televisione e vita da mamma' - toysblogit : Eleonora Daniele: 'Ecco come mi organizzerò tra televisione e vita da mamma' -