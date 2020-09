È iniziato il processo per la strage di Charlie Hebdo del 2015 (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Foto: Afp/ Getty Images)Inizia oggi, 2 settembre, uno dei processi più attesi della storia francese: quello per l’attentato terroristico avvenuto il 7 gennaio 2015 a Parigi al giornale satirico Charlie Hebdo in cui sono morte 12 persone appartenenti alla redazione. In contemporanea, verranno giudicati anche altri due eventi accaduti in quel periodo: la sparatoria a sud di Parigi del 10 gennaio che è costata la vita a una poliziotta e l’attentato al supermercato kosher del 21 gennaio, in cui ci sono state 4 vittime. La tesi dell’accusa è che i tre fatti siano collegati tra di loro e che gli imputati – 14 persone in totale – abbiano partecipato attivamente all’organizzazione di ciascuno di loro. Gli esecutori materiali – i fratelli Cherif e Said Kouachi ... Leggi su wired

