Covid, Onder (ISS): “Decessi ai livelli pre-pandemia. Il virus ha compiuto una ‘selezione'” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Covid fa sempre meno vittime, lo dicono i bollettini giornalieri e il rapporto del ministero della Salute che evidenza l’inversione di tendenza rispetto ai mesi di febbraio e marzo. La conferma arriva anche da Graziano Onder, capo dipartimento malattie cardiovascolari e dell’invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che al Corriere della Sera ha analizzato i numeri forniti dall’ultimo rapporto. Un dato su tutti: al Nord Italia, a maggio, si era registrato un incremento dei decessi dell’11%, a luglio sono diminuiti del 4%: “Un fenomeno atteso. Siamo tornati dal punto di vista dei numeri all’epoca pre Covid”, spiega Onder. “Tra marzo e aprile – spiega – nei grandi centri urbani si sono avute punte di mortalità ... Leggi su italiasera

HuffPostItalia : 'Con i decessi siamo tornati all'epoca pre Covid'. Parla il professor Graziano Onder - Adnkronos : #Covid, Onder (#Iss): 'Siamo a livelli pre epidemia ma non abbassare guardia' - italiaserait : Covid, Onder (ISS): “Decessi ai livelli pre-pandemia. Il virus ha compiuto una ‘selezione'” - TestPerTutti : RT @Adnkronos: #Covid, Onder (#Iss): 'Siamo a livelli pre epidemia ma non abbassare guardia' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, Onder (#Iss): 'Siamo a livelli pre epidemia ma non abbassare guardia' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Onder Coronavirus, Onder (Iss): "Numero morti? Tornati al livello pre epidemia"

L'esperto spiega: "La malattia ha compiuto la selezione, dando il colpo di grazia ai più fragili e con altre patologie. Ma non bisogna abbassare la guardia" Il Coronavirus continua da mesi a far parla ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Francia, nuovo aumento dei contagi: +4.982.

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 2 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 positivi, e 8 decessi. Oltre 90 nuovi ricoveri in Italia e ...

L'esperto spiega: "La malattia ha compiuto la selezione, dando il colpo di grazia ai più fragili e con altre patologie. Ma non bisogna abbassare la guardia" Il Coronavirus continua da mesi a far parla ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 2 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 978 positivi, e 8 decessi. Oltre 90 nuovi ricoveri in Italia e ...